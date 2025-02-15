Türkiye’de Organize Tarım Bölgesi sayısı 43’e ulaştı

Hayvansal veya bitkisel üretim yapan işletmeleri bir araya getiren Organize Tarım Bölgelerine (OTB) 2024 yılında 5 yeni bölge daha eklendi. Toplam OTB sayısı 43'e ulaşırken, toplam üretim alanı 95 bin hektarı, kredi ödemeleri ise 1.6 milyarı aştı. 2028'de 1 milyon 100 bin ton bitkisel üretim, 600 bin büyükbaş hayvan üretimi hedefleniyor. Türkiye, tarımda dağınık durumdaki küçük işletmeleri bir araya getirmek, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak ve sanayici ile buluşturmak üzere, 2017 yılında yayınlanan yönetmelikle, Organize Tarım Bölgeleri (OTB) kurmaya başladı. Böylece tarım üretiminde yeni bir aşamaya geçildi. 2024 yılında da yeni OTB'ler hizmete girdi. 4 bitkisel, 1 hayvansal üretim OTB'sinin kurulmasının tamamlanmasıyla birlikte, üretim yapılan alan miktarı da 10 bin 817 dekar arttı. Böylece Türkiye genelinde OTB sayısı 43'ü buldu. Türkiye'de mevcutta 22 adet bitkisel, 20 hayvansal ve 1 su ürünleri OTB'si bulunuyor. Toplam üretim alanı ise 95 bin 61 dekara ulaştı. 2024 yılı sonunda verilen kredilerin toplamı 841 milyon lira olarak gerçekleşti.