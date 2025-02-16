MÜSİAD: İstikrarlı bir çaba içerisindeyiz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamaların, ekonomik kalkınmadan uzak ve toplumsal huzuru zedeleyici olduğunu belirterek, "Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, MÜSİAD'ın İstanbul'daki genel merkezinde yurt içi şube başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi. Yeni dönem için planlanan faaliyetler, bunlara ilişkin stratejiler ve gündeme dair güncel konuların ele alındığı toplantıda, iş dünyasının ülkenin küresel rekabet gücünü artırmaya odaklanması gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı. İstişare toplantısının sonucunda yayımlanan açıklama metninde, Türkiye'nin son yıllarda küresel krizler, Kovid-19, jeopolitik gerilimler, savaşlar, deprem ve ekonomik dalgalanmalar gibi birçok sınavdan geçtiği, buna rağmen üretim, ihracat ve yatırım noktasında istikrarlı bir çaba içerisinde olduğu kaydedildi.

TOPLUMSAL HUZUR

MÜSİAD'ın bu meselelere bakış açısının paylaşıldığı açıklamada, "Tüm bu çabaların yanında biz de iş dünyası olarak meselelere, yalnızca mevcut sıkıntılar üzerinden karamsar bir bakış açısı ile değil, çözüm yolları geliştirme ve uzun vadeli stratejiler oluşturma adına sorumluluk penceresinden baktık, bakmaya da devam ediyoruz. Bu nedenle, Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik süreçte tüm paydaşlarımızla ortak bir akıl çerçevesinde meseleleri ele almanın ve yapıcı öneriler geliştirebilmenin önemine inanıyoruz. İş dünyası olarak hepimiz, ülkemizin ekonomik büyümesini, istihdamını ve toplumsal huzurunu önceleyen bir perspektifle hareket etmek zorundayız" ifadeleri kullanıldı.