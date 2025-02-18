Manisa'ya birçok eser kazandırdık”

MANİSA basınıyla bir araya gelen AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa'ya yapılan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunusemre ilçesinde bulunan bir kafede düzenlenen programa AK Parti Manisa İl Medya Ve Tanıtım Başkanı Mecit Osmanlı, İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Yenilmez katıldı. Turgut, Manisa'da büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir kongre gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Manisa'ya ve 17 ilçesine en güzel hizmetleri yapacaklarını açıkladı.

'SON HIZ DEVAM EDİYOR'

YÜKSEK Hızlı Tren Projesinden bahseden Turgut, AK Parti iktidarıyla ülkemizin hızlı trenlerle tanıştığını söyledi. Ankara- İzmir yüksek hızlı trenin Manisa'dan da geçeceğini ifade eden Turgut, Ankara'dan başlayan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini açıklayarak, "Uşak'tan İzmir'e kadar olan kısımda Uşak-Alaşehir arası Alaşehir-Manisa-İzmir arasındaki çalışmalar devam ediyor. Olağanüstü bir durum olmazsa 2026 yılının sonuna kadar Manisa'ya kadar gelecek. Manisa'ya muhalefetin hayalini kuramadığı eserler kazandırdık" dedi