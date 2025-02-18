Şimşek: Enflasyonda düşüş devam edecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Suudi Arabistan tarafından El Ula şehrinde düzenlenen Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri Konferansı'nda konuştu. Enflasyonla mücadeleye ve mali disipline öncelik verdiklerini belirten Şimşek, enflasyonun hala yüksek olmakla birlikte düştüğünü, hizmet fiyatlarının yapışkan seyrettiğini, özellikle kira ve eğitimde çok fazla geriye dönük endeksleme yaşandığını anlattı.

'SÜREÇ OLUMLU SEYREDECEK'

"HİÇBİR şey iyi politikaların yerini tutamaz. Mühim olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi uygulanmasıdır" diyen Şimşek, bu yıl sıkı para politikası ve daha sıkı maliye politikasını, daha destekleyici gelir politikasıyla birleştireceklerini anlattı. Şimşek, bu yıl enflasyondaki düşüş sürecinin devam edeceğini, bunun da beklentileri daha da olumlu hale getireceğini ifade etti. Türkiye'nin geçen yıl cari açığı GSYH'nin yaklaşık yüzde 0,7'sine düşürmeyi başardığına işaret eden Şimşek, bunun bu yıl biraz daha genişlemekle yönetilebilir kalacağını kaydetti.