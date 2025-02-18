TL’nin performansı artacak”

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2025 yılına dair döviz kuru tahminlerini içeren raporunu yayımlayarak, Türk lirasının bu yıl Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacağını öngördü.

Morgan Stanley'in "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" başlıklı raporunda, banka ekonomistlerinin önceki tahminlerinin aksine, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 yılında üç faiz indirimi yapacağı beklentisinin artık revize edildiği belirtildi. Banka, haziran ayında yapılacak tek bir faiz indiriminin beklendiğini ifade etti.

BÖLGENİN LİDERİ OLACAK

Raporda, Asya'nın küresel gelişmekte olan piyasalar içerisinde düşük performans göstermeye devam edeceğine dikkat çekilirken, Türk lirasının bölgedeki en beğenilen varlık olmaya devam ettiği vurgulandı.

Ayrıca, Türk lirasının CEEMEA bölgesinde en güçlü para birimlerinden biri olacağına dair yapılan tahminler, Türk ekonomisinin dışarıdan gelen baskılara karşı dirençli bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Morgan Stanley'in raporunda, Türk lirasının özellikle bölgesel gelişmelerle paralel olarak güçlü bir değer kazanacağı, bu durumun hem yerel yatırımcılar hem de uluslararası piyasalar açısından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olduğu ifade edildi.