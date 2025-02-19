Bakan Kurum açıkladı: Emlak Konut’tan yeni kampanya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu. Bakan Murat Kurum, yeni sosyal konut kampanyasını 81 ilde bu yıl sonunda başlatacaklarını ifade ederek, "İhtiyaç duyduğumuz arazileri 81 ilimizde eş zamanlı olarak belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN AÇIKLANACAK

Kurum "Bu çalışmalar biter bitmez, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kampanyamızla beraber, sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konutumuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum her vatandaşın düşünüldüğünü belirterek Emlak Konut projesinin müjdesini verdikten sonra açıklamalarına devam etti: "Bugün başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." Kampanya kapsamında Emlak Konut projelerine düşük peşinat, hatta peşinatsız yatırım imkanı sağlanacak. Ayrıca, konut alıcılarına uygun vade oranları sunularak konut sahibi olmak daha erişilebilir hale getirilecek.