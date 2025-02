RTÜK’ün süre tanıdığı kanal için son 15 gün

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), isim hakkı nedeniyle NOW TV'ye 30 günlük bir süre tanımıştı. Bu sürenin yarısı geride kaldı, ancak kanal henüz isim değişikliğiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. İstanbul NOW TV, RTÜK'e başvurarak isim benzerliği nedeniyle itiraz etti. Bunun üzerine RTÜK, mevcut NOW TV'ye 30 gün içinde isim değişikliği yapması gerektiğini bildirdi. RTÜK'ün verdiği sürenin bitmesine 15 gün kaldı. Eğer NOW TV belirtilen süre içinde adını değiştirmezse: RTÜK, kanalın yayınlarını durdurma kararı alabilir.