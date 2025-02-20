Konut kampanyasının detayları açıklandı! 60 ay vadeyle yuva sahibi olabilirsiniz

Emlak Konut'un orta gelirlilere yönelik konut kampanyasında ayrıntılar belli oldu. 3 farklı ödeme modeli ile hazırlanan kampanyanın başvuru tarihleri de açıklandı. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yılmaz'ın yaptığı açıklamalara göre 25 farklı projede ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatların sunulacağı kampanya, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki projeleri kapsıyor.

SON BAŞVURU 23 MART

Son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğunu söyleyen Yılmaz, satış ofislerinde direkt ödeme ve kaparo ile dairelerin satın alınacağını belirtti. Öncelikli gidenlerin daireleri alacağına dikkat çeken Yılmaz 4500 bağımsız bölümü bu kampanyayla beraber satışa sunmuş oluyoruz. 23 Mart tarihine kadar bu modellerde satışlar olacak. Projelerde ensek ödeme koşulları var. Yıl içinde farklı kampanyalar yapmayı planlıyoruz.İlk 2 modelde Emlak konuta borçlanarak bu işi yapmış oluyoruz. Onun için vade farklarını düşük tutuyoruz. Üçüncü modelde Emlak Katılım Bankası üzerinden borçlandırılıyor. Leasing modeliyle bir borçlanma olacak orada bankaya borçlanmış oluyorsunuz. Oranlar 1.89 seviyesinde, piyasanın altında oranlar. Dün sayın Bakanımız açıkladığı gibi zaten alt gelir, dar gelir grubundaki vatandaşlarımız için TOKİ'nin sosyal konut kampanyası şu anda devam eden satışlar var. Yıl sonunda önemli bir orada satış gerçekleşecek. Bizim Emlak Konut olarak yaptığımız projelerde vatandaşlar satış ofislerine gelecek ödeme koşullarını belirlemiş oluyorlar. Daire seçeneğini 1+1'den 5+1'e kadar kendileri belirlemiş oluyorlar" dedi. Yılmaz, "İlk evini alacaklar öncelikli olacak mı?" sorusuna ile "Sosyal konut projesinde o sınırlamalar var. Onlar TOKİ tarafından duyurulacaktır. Bizde böyle bir sınırlama yok" sözleriyle yanıt verdi.

BİRİNCİ MODEL

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen kişiler, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.

İKİNCİ MODEL

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen kişiler ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

ÜÇÜNCÜ MODEL

Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkânı sağlanıyor. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulacak. İstanbul'da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabilinecek.