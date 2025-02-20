Türk devletlerine rekor ihracat

Türkiye'nin, Türk cumhuriyetleri olarak anılan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a yaptığı ihracat 2024'te 2020'ye kıyasla iki katına çıkarak 11,1 milyar doları aştı. Söz konusu ülkelere 2020'de 5,4 milyar dolar seviyesinde olan ihracat, 2021'de 7,2 milyar dolara, 2022'de 8 milyar dolara ve 2023'te 9,9 milyar dolara çıktı.Türk cumhuriyetlerine ihracat geçen yıl da 11,1 milyar dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Böylece 2024'te ihracatın 2020'ye kıyasla iki katına çıktığı hesaplandı. Türkiye'nin söz konusu 5 ülke içinde geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Kazakistan oldu. Bu ülkeye 3,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Kazakistan'ı 3,1 milyar dolarla Azerbaycan, 2,2 milyar dolarla Özbekistan, 1,4 milyar dolarla Kırgızistan ve 1,1 milyar dolarla Türkmenistan takip etti. 5 ülkeye kıymetli taş ihracatı 530,1 milyon doları, buldu.