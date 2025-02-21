Altın fiyatları rekora doymuyor! 21 Şubat gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 3 bin 430 lira düzeyinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 80 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, dün 2 bin 954,89 dolarla rekor tazelemesinin ardından gerileyerek 2 bin 938 dolardan kapanırken, şu sıralarda ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 2 bin 930 dolar seviyesinde işlem görüyor.



ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişeler ve devam eden politika belirsizlikleri, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.



ABD Başkanı Donald Trump, dün yapılan ABD-Kanada hokey maçı öncesinde, "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum." şeklinde mesaj yayımladı.