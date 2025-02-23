Gabar’dan sonra yeni hedef Van-Muradiye

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Van'ın Muradiye ilçesinde petrol arama çalışması yürütülecek. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülecek çalışmalar kapsamında Nisan ayında sondaj yapılmaya başlanacak. Jandarma ile güvenlik korucularının gece gündüz nöbet tuttuğu bölgede 100 personel, 30 iş makinesiyle sondajın yapılacağı alanı hazır hale getirmeye çalışıyor. Terörden arındırılan Gabar, Cudi ve Kato dağlarında petrol çıkaran Türkiye, Muradiye'de de 200 tonluk sondaj kulesi dikerek, yerin 1500 metre derinliğine kadar inecek.

76 BİN VARİL ÜRETİLİYOR

Türkiye'nin yerli petrol üssü Şırnak Gabar'da petrol üretimi 91 kuyuda devam ederken, günlük 76 bin varil üretime ulaşıldı. AK Parti hükümetinin ilk yıllarında Türkiye doğalgaz ve petrol ihtiyacının yüzde 1-2'sini yerli imkânlarla karşılayabilirken, bugün bu rakam yüzde 15'lere yükseldi.