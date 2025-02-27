Emlak Konut GYO satışlarda rekor kırdı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 18 Şubat tarihinde duyurduğu Emlak Konut GYO'nun GYO'nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan Kazançlı Yatırım Kampanyası, ev almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Hayalini kurduğu eve sahip olmak isteyenler, kampanya hakkında bilgi almak için müşteri hizmetleri ve web sitesi üzerinden kampanyaya yoğun talep oluştururken aileleriyle birlikte satış ofislerine de giderek detaylı bilgi aldı. Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri olarak 1623 adeti ilk bir haftalık süre içinde satıldı.

İLGİ GÖREN PROJE

EMLAK Konuttan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun 1623'ü, ilk bir haftalık sürede satıldı. Kampanyanın başlamasının ardından bir haftada, müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı gelirken, satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısı 13 bini geçti. Kampanya kapsamında en çok ilgi gören projeler arasında, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Kuzey Adalar, Park Yaşam Çınarköy, Park Yaşam Antalya ve Balıkesir Emlak Konutları yer aldı.

3 FARKLI FİNANSMAN MODELİ

KAMPANYA kapsamında vatandaşlara üç farklı finansman modeli sunuluyor. Peşinatsız Azalan Taksit Modelinde, aylık yüzde 0,99 vade farkıyla 60 aya kadar taksit seçeneği bulunurken, İlk 12 Ay Ödemesiz Modelde Emlak Konut ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerini karşılıyor ve alıcılar, yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanından faydalanabiliyor. Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle sunulan Leasing Destekli Finansman Modelinde ise peşinat ödemeden veya isteğe bağlı peşinatla evin tamamı için finansman sağlanıyor, 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor.