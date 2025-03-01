Çalışma hayatına kadın dopingi

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alabilmesi için atılacak adımları anlattı.

SİYASET ÜSTÜ YAKLAŞIM

Bu konuda siyaset üstü yaklaşım gerektiğini kaydeden Işıkhan, "Kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadelede farkındalık yaratıyoruz. Çalışma hayatında ayrımcılık ve mobbinge karşı sıfır tolerans politikamızı sürdürüyoruz. Kadınların işgücüne katılımını artırmak için kapsayıcı politikalar geliştiriyoruz. Şiddet mağduru kadınları yeniden işgücüne kazandırmaya yönelik özel programlar tasarlıyoruz" dedi. Çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle iş gücü piyasasından dışlanmış ya da uzak kalma riskini taşıyan kadınların ev eksenli çocuk bakım hizmeti yoluyla iş gücü piyasalarına katılmalarının sağlandığını kaydeden Işıkhan, "2019-2022 yıllarında 3 bin 700 çalışan annenin ve eğitimli çocuk bakıcısının kayıtlı istihdamı desteklendi. Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için bu desteği 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükselttik. Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saat izin veriliyor. Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalara başladık. İzin sürelerinin artırılması için çalışmalar yapıyoruz. İş Pozitif Programı kapsamında 519 bin 214'ü yerleştirme, 239 bin 688'i aktif iş gücü programı olmak üzere toplam 758 bin 982 kadın istihdama kazandırıldı. Yıl sonunda da 1 milyondan fazla kadını istihdama kazandıracağız" dedi.

İŞE ALANA YARDIM

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile işverenlere işe alınan her kadın için aylık 25 bin liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği ödendiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, "0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için de aylık 3 bin lira bakım desteği veriyoruz. 2024 Şubat-Kasım sonu itibarıyla da 3 bin 833 kadın bu projemizden faydalandı.