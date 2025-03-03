Milli uyduyla haberleşme dönemi yakında başlıyor

laştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, nihai yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesindeki testlerinin geçen ay tamamlandığını belirtti. Türk mühendislerince geliştirilen Türksat 6A'nın da uzaya başarıyla gönderilmesiyle 6'sı haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B, Türksat 6A) ve 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk- 2 ve İMECE) olmak üzere aktif uydu sayısının 9'a yükseldiğini dile getiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türksat 6A'nın, şubat ayı içerisinde nihai yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesindeki testleri tamamlandı. Daha sonra yer yazılımı ve operasyon hazırlıkları yapılacak uydumuzun, bu ayın sonunda 42 derece doğu boylamındaki nihai yörüngesinde hizmete alınmasını planlıyoruz. Böylece Türkiye'mizin gururu milli uydumuzla, 36 bin kilometre uzaklıkta milli teknolojiyle haberleşme dönemi başlayacak. Aynı zamanda Türkiye'mizin gururu Türksat 6A ile Türksat ilk kez aynı boylamda 4, toplamda 6 uydu yöneten bir uydu operatörü olarak küresel uydu pazarında da gücünü artırmış olacak."