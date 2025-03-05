ADÜ kampüsüne 55 milyon liralık yatırım

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Kent, kurumlarla işbirliği yaparak üniversiteye 55 milyon TL'lik yatırım kazandırdıklarını söyledi. Öğrencilerin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla spor tesislerinin yenilenmesi, yüzme havuzunun kullanıma açılması ve stadyumun tamamlanması gibi yatırımların gerçekleşmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Rektör Kent, bu doğrultuda yaklaşık 55 milyon TL'lik yatırımın kampüse kazandırıldığını ifade etti.