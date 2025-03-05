Sanayici amazonlar ‘yatırım’ için buluştu

Kadın Liderler, Güçlü Gelecek - Sürdürülebilir Kalkınmanın Yeni Rotası isimli panel, Tireli iş insanlarını ağırladı. 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen panele 'sanayici amazonlar' katıldı. Tarım ve sanayi alanlarında kadın girişimcilerin sürdürülebilir kalkınmaya etkilerinin ele alındığı panelin moderatörlüğünü üstlenen Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Yönetim Kurulu Üyesi ve LİYAKAT Derneği Başkanı Gülçin Güloğlu Uğuz, "Kadınlar finansmana erişimde zorluk yaşamamalı, yatırım fonlarından daha fazla yararlanabilmeli. Bunun için kamu ve özel sektör birlikte hareket etmeli. Kadınlar sadece iş gücü değil, inovasyon ve dönüşümü de beraberinde getiriyor. Yeşil OSB'ler gibi sürdürülebilir sanayi alanlarında kadın liderlerin daha fazla yer alması gerekiyor" diye konuştu.

TOSBİ YK üyesi Gülçin Güloğlu Uğuz, kadınların yatırım fonlarından daha fazla yararlanması gerektiğini söyledi.

KADIN VE MARKALAŞMA

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İzmir İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep ise kadın girişimciliğinin markalaşma ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Celep, "Bir markanın ön plana çıkması için sadece ürün önemli değil, arkasındaki hikaye de önemli. Kadın girişimciler olarak dijital dünyaya daha fazla entegre olmalı ve verileri kullanarak stratejik planlar yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Tarım yazarı Mine Ataman ise 'rekaberlik' kavramına dikkat çekti. Ataman, "Karşı karşıya rekabet edebiliriz ama asıl olan yan yana mücadele etmektir. Kadınlar olarak birbirimize destek olmadan büyüyemeyiz" dedi.