TURKUVAZ Medya'nın geleneksel olarak düzenlediği 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi', 7 Mart 2025'te iş, siyaset, akademi, spor ve sanat dünyasının önde gelen kadınlarını bir araya getirecek. İş, siyaset, akademi, spor, teknoloji ve sanat dünyasından güçlü kadınların katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katkılarını gözler önüne serecek. Zirve, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşmaları ile başlayacak.

Etkinlikte, siyasetten bilime, spordan girişimciliğe kadar farklı alanlarda önemli başarılara imza atan kadınlar konuşmalar yapacak. Bu yılın en dikkat çekici konularından biri teknoloji ve yapay zeka alanında kadınların rolü olacak. Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, sektörde kadınların gücünü vurgularken, Robopsikolog Ecem Tuğlan Bate "Yapay Zekaya Ses Veren Kadınlar: Teknolojide Cinsiyetin Görünmez Kodu" başlıklı konuşmasıyla cinsiyet eşitliği ve teknoloji ilişkisini ele alacak. NeuroVision AI Tech ve From Your Eyes Kurucusu Zülal Tannur ise yapay zeka çağında kadınların rolüne dair görüşlerini paylaşacak. Zirvede spor dünyasından da güçlü kadınlar yer alacak. Türkiye'nin kadın liderleri buluşuyor