Ünlü borsacıyı fotoğrafı yaktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasındaki ani düşüşler ile ilgili sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında başlattığı operasyon kapsamında farklı illerden 17 kişiyi gözaltına aldı. Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında en dikkat çeken isim ise Hasan Meşe oldu.

DOSYADAKİ AYRINTI

"Porsche'li borsa manipülatörü" olarak da bilinen Hasan Meşe birçok kez Sermaye Piyasası Kurulu'nun da ceza kestiği bir isim. Hakkında işlem yasağı da verilen Meşe ile birlikte hareket kişilerin de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan ünlü borsa oyuncusu Hasan Meşe'nin bir süre önce çekildiği sanılan fotoğraf savcılık dosyasına girdi. Birçok hisse senedi operasyonunda adı geçtiği iddia edilen Hasan Meşe, İstanbul'daki lüks ofisinde milyonlarca liralık para yığını önünde fotoğraf çektirmiş.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsadaki manipülatif işlemler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmanın, BASGZ hissesine yönelik paylaşımlarda ve hissede 27 Temmuz 2021 ile 8 Kasım 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde bulunulduğu tespit edilerek başladığı kaydedildi. 17 şüphelinin söz konusu hissede gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü SPK tarafından 2 yıl işlem yasağı cezasına çarptırıldıkları aktarıldı.