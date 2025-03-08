Bakan Uraloğlu açıkladı: Kuryeler için yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Dijital platformlar üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketler posta sektörü kapsamına alındı. Platforma bağlı posta hizmeti tanımı yapılarak, hizmet sunanlara yönelik yetkilendirme şartları belirlendi ve mevcut yetkilendirme şartları güncellendi" dedi. Pandemi döneminde bir zorunluluk haline gelen ve büyüyerek sektörleşen dijital ortamlar üzerinden sunulan kurye hizmetlerine yönelik düzenlemenin, tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladığını belirten Uraloğlu, "Bu hizmetler başlangıçta temel gıda ürünlerinin taşınması ile başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması konuya ilişkin bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurdu" açıklamasında bulundu.