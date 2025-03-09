Ziraat Bankası Öz Tüketim Ges projesini hayata geçirdi

Ziraat Bankası, Kayseri Pınarbaşı ilçesinde finans sektörünün en büyük öz tüketim Güneş Enerjisi Santrali projesini hayata geçirdi. Güneş Enerjisi Santralinin hayata geçirilmesiyle birlikte İstanbul Finans Merkezinde bulunan Ziraat Kuleleri ile Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM'lerinin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır.

ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK

64 MWp kurulu güce sahip olan enerji santralinde yıllık 126.000 MWh elektrik üretimi sağlanacak ve yaklaşık 55.000 ton karbon emisyonunun azaltılmasıyla iklim değişikliği ile mücadeleye destek verilecek. Projenin 5 yılda geri kazanımını sağlayarak verimlilik anlamında da önemli katkılar sunması bekleniyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Ziraat Bankası, sürdürülebilir tarım ve yeşil dönüşüm yatırımlarına sağladığı finansman ile iklim dönüşümüne sağladığı desteğini, öz tüketiminin tamamını karşılayacağı yeni enerji santralini faaliyete geçirerek genişletiyor. Ülkemizin uzun vadeli stratejisi ile uyumlu olan bu girişim, yeşil doğaya ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak, bizi gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma hedefimize de bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.