Bayram öncesi otobüs biletlerine zam geldi

RAMAZAN Bayramı'na sayılı günler kala, şehirler arası otobüs bilet fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Tatil planları yapan vatandaşlar, artan fiyatlar karşısında alternatif ulaşım yöntemlerine yöneliyor. Bazı iller için aynı tarihlerde uçak biletlerinin otobüs biletlerinden daha uygun fiyatlara satılması ise dikkat çekiyor.

Fiyat artışları il bazında değişiklik gösterse de genel olarak yüzde 20 ila 40 arasında zam yapılmış durumda. Bazı otobüs bilet fiyatları ise uçakla yarışıyor. Türkiye'nin en yoğun otobüs hatlarından biri olan İstanbul-Ankara seferlerinde bilet fiyatları dikkat çekiyor. Normal günlerde 600 TL olan bilet fiyatları, bayram arifesi itibarıyla 850 TL'ye kadar çıkıyor. Bu durum, bayram döneminde seyahat etmeyi planlayan vatandaşları erken rezervasyon yapmaya yönlendiriyor.