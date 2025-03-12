Fırsatçılar ücretleri artırmaya devam ediyor! Bilet fiyatlarına ‘bayram’ tarifesi!

Ramazan bittikten sonra tatile gitmek isteyenler biletlerin fiyatlarını görünce şaşırıyor. Bayramdan önceki hafta bin 150 TL olan otobüs bileti fiyatları, bayram arifesinde bin 800 TL'ye kadar çıkıyor. Benzer şekilde, uçak bileti fiyatları da bin 300 TL'den 4 bin 800 TL'ye kadar çıktı.

YÜZDE 350 ZAM YAPILDI

Vatandaşlar, bu artışlara tepki gösterdi. Ancak şirket yetkilileri, talep artışını gerekçe göstererek bu zamları olağan karşıladı. Son yıllarda birçok sektörde yaşanan fırsatçılık ve yüksek kâr hırsı, özel günlerde ulaşımda da kendini gösteriyor. Bayramlarda neredeyse tam kapasite çalışan, hatta ek sefer koyan otobüs ve uçak şirketleri, buna rağmen fiyatlarına zam yapıyor. Örneğin 17 Mart tarihinde İstanbul'dan Trabzon'a otobüs ile bin 100 liraya gidilebilirken, 29 Mart tarihinde bu fiyat bin 800 liraya çıkıyor. Bu da 1 hafta içinde yüzde 70'e varan zam yapılması anlamına geliyor. Uçak biletlerinde ise durum daha kötü. 17 Mart tarihinde İstanbul'dan Adana'ya bin 300 liraya bilet bulunurken, hemen bir hafta sonra bilet fiyatı 4 bin 869 liraya çıkıyor. Buradaki zam ise yüzde 350'yi buluyor.

ŞİKAYET EDİLEBİLİR

Öte yandan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hem otobüs, hem hava yolu şirketlerinde her yıl bu fiyat artışlarını görüyoruz. Fiyat artışlarını 1 ay önce ilgili bakanlığa bildirilmesi gerekiliyor. Ancak bayramdan 3-5 gün önce fiyatlar uçuyor. Ulaştırma Bakanlığı'na CİMER üzerinden şikayet bildirimi yapılabilir" dedi.