Vakıf Katılım’dan özel taksit fırsatları

Müşterilerinin bireysel ihtiyaçlarına farklı taksit imkanlarıyla ödeme kolaylığı sunmaya devam eden Vakıf Katılım, eğitim ve sağlık harcamalarında 5 taksit avantajı sunuyor. Katılım finans sektörünün referans kurumu olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, müşterilerine özel finansman kampanyaları sunmaya devam ediyor.

KOLAY ÖDEME İMKANLARI

Bireysel VKart Kredi Kartı olan her Vakıf Katılım müşterisi eğitimde bin TL ile 300 bin TL, bireysel TROY Kredi Kart ve Dijital TROY Kredi Kartı sahipleri ise eğitim konularında bin TL ile 700 bin TL arasındaki harcamalarında 5 taksit avantajından faydalanabiliyor. Öte yandan kampanya kapsamında tüm ödemeler Vakıf Katılım Mobil veya İnternet Şube üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.