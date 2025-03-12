TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yarımada Kadınları Sakız Ağacına Can Katıyor" projesi kapsamında, Urla'da yeni bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kadın çiftçileri destekleyerek sakız ağacı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırmasını amaçlayan proje kapsamında Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerinde kadın üreticilere eğitimler verilerek fidan desteği sağlandı ve kapama sakız bahçeleri oluşturuldu. Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bugünlerde sakız ağacının 25 bin TL toptan fiyat bulduğunu görüyoruz. Bu yüzden kadın üreticilerimizin bu projede aktif rol alması bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.