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Kripto paralara ilişkin düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara ilişkin düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleremeye göre, platformların kuruluş sermayeleri asgari 150 milyon TL olarak belirlendi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Kripto paralara ilişkin düzenleme: Resmi Gazete’de yayımlandı

Kripto para platformlarını düzenlemeyi kapsayan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımladı.

Tebliğde belirtilen kararlara göre, kripto para platformların kuruluş sermayeleri asgari 150 milyon TL, saklama kuruluşlarının kuruluş sermayeleri asgari 500 milyon TL olacak. Ayrıca, platformlar müşteri nakitlerini doğrudan saklayamayacak. Tüm müşteri nakitleri bankalar nezdinde açılacak hesaplarda tutulacak ve bu hesaplar platformun kendi hesaplarından ayrı olarak izlenecek.

Kripto paralara ilişkin düzenleme: Resmi Gazete’de yayımlandı

YÜZDE 3'Ü KADAR LİKİT REZERV BULUNACAK

Öte yandan platformlar müşteri varlıklarının yüzde 3'ü kadar likit rezerv bulunduracak. Platformlarda listelenmiş kripto varlıklar kaldıraçlı olarak alınıp satılamayacak.

DENETİMDEN GEÇECEKLER

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları bilgi sistemleri bağımsız denetiminden geçmek ve rezerv kanıt denetimi yaptırmak zorunda olacak. Yurt dışı platformlar izinsiz hizmet sunamayacak.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılara Kurulca izin verilebilmesi için; Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, paylarının tamamının nama yazılı olması, paylarının nakit karşılığı çıkarılması, kuruluş sermayelerinin Kurulun kripto varlık hizmet sağlayıcıların sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemeleri uyarınca öngörülen asgari sermaye tutarının altında olmamak kaydıyla Kurulca belirlenecek tutardan az olmaması, sermayesinin tamamının, nakden ödenmiş olması ve özsermayesinin bu tutardan az olmaması gerekecek.

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