Rekabet Kurulu’ndan NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN’e soruşturma

Rekabet Kurulu tarafından film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Abonelik Temelli İsteğe Bağlı Video Hizmeti Sunan Teşebbüslere Yönelik Ön Araştırma Karara Bağlanmıştır.
Film, dizi gibi kreatif yapım içeriklerinin yayınlanmasına yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.
Rekabet Kurulu 27.02.2025 tarihli toplantısında, önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla,