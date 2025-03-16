Rekabet Kurulu’ndan NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN’e soruşturma

Bu doğrultuda açılan soruşturma kapsamında temelde;

NETFLIX'in, i) platformdaki içeriklere yönelik lisans anlaşmaları kapsamında yapımcı/dağıtıcılar/telif hakkı sahiplerine ve ii) oyuncular, yönetmenler, senaristler gibi yetenek kadrosuna dahil kişilere yönelik münhasırlık koşulları ileri sürmek başta olmak üzere, iii) Türkiye'de faaliyet gösteren yapımcılar ve/veya orijinal içeriklerde yer alan oyuncu gibi yetenek kadrosuna dahil kişiler arasında ayrımcılık yapmak, platformda kendi orijinal yapımlarını bağımsız yapımcıların yapımları aleyhine kayırmak gibi davranışlar aracılığıyla hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediği ve NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, GAİN, AMAZON ve BLUTV'nin yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları ve/veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettiği münhasır anlaşmalar ve diğer rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalar yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmedikleri incelenmektir."