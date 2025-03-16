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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

AA

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Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımının engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatıldığını hatırlattı.

Bu yardımla engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını belirten Göktaş, aylık ortalama 543 bin kişinin söz konusu yardımdan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını vurguladı.

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Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

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