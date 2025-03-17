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Haberler Ekonomi ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! İŞTE BAŞVURU EKRANI...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! İŞTE BAŞVURU EKRANI...

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 3447 sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını duyurdu. OGM'nin hangi branşlarda personel alımı yapacağı ve personel alım şartları araştırılıyor. Bugün başlayan OGM personel alım başvuruları için son başvuru tarihi 28 Mart olarak açıklandı. Peki OGM personel alımı şartları neler? İşte OGM personel alımı başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! İŞTE BAŞVURU EKRANI...

Orman Genel Müdürlüğü 2.674 (iki bin altı yüz yetmiş dört) adet Destek Personeli (Şoför – Operatör) ve 803 (Sekiz yüz üç) adet Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplam 3477 (üç bin dört yüz yetmiş yedi) adet sözleşmeli destek personeli alımı yapacak. İlana ait başvurular 17-28 Mart tarihleri arasında yapılacak. Peki OGM başvuruları nereden nasıl yapılır? Başvurular için aranan şartlar neler? İşte OGM personel alımına dair tüm merak edilenler...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! İŞTE BAŞVURU EKRANI...

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
3. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! İŞTE BAŞVURU EKRANI...

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER
Adaylar 17.03.2025 – 28.03.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır.

Başvuru işlemleri 28.03.2025 tarihi gecesi saat 23:59' da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

• Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Başvurular Ek listede belirtilen iller ve pozisyonlar bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

• Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

• Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Yerleşmeye hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! İŞTE BAŞVURU EKRANI...

• Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

• Destek Personeli (Şoför – Operatör) pozisyonuna başvuran adayların Sürücü belgesi ile Psikoteknik değerlendirme belgelerini "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

• Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

• Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

• Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

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