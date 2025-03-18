Kuzugöbeği’nin fiyatı 3 bin TL’yi buldu

MUĞLA Fethiye'de yağışın az olması dağlarda doğal olarak yetişen kuzugöbeği mantarının rekoltesini olumsuz etkiledi. Oldukça az bulunan kuzugöbeği mantarının kilosu pazarda 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında satılıyor. "Kara elmas" olarak nitelendirilen kuzugöbeği Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Halk arasında "Kara elmas" olarak nitelendirilen kuzugöbeği, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle pazarlarda az sayıda tezgahta bulunuyor. Seydikemer ilçesindeki bir firma tarafından sipariş üzerine İngiltere, Almanya ve Fransa ve İsviçre'ye yollanan kuzugöbeği, pazarda 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında satılıyor. Firma sahibi Hasan Karabulut, bu yıl olumsuz hava şartlarından ürünün az olması nedeniyle henüz ihracata gidecek kadar mal olmadığını dile getirdi.