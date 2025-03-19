Online mentör ve terapistlere vergi takibi başlatıldı

Sosyal medya üzerinden kendini mentör, psikolog, kişisel danışman, diyetisyen ve terapist olarak tanıtan ve vergi levhası bulunmayanlar maliyenin radarına takıldı. Maliye bu kişilerin ve yakınlarının hesaplarını incelemeye aldı. Son dönemde internet üzerinden kişisel danışmanlık hizmeti veren mentör, psikolog, kişisel danışman, diyetisyen ve terapistlere vergi takibi başlatıldı. Maliye ekipleri hesapları mercek altına aldı. Bir internet sitesi veya sosyal medya profili oluşturarak danışan kabul eden bu kişilerin önemli bir kısmının vergi levhası olmadan çalıştığı ortaya çıktı. Reklam ajanslarına para akıtarak etkileşimlerini artıran ve düzmece yorumlarla popülaritelerini yükselten sahte yaşam koçlarının yılda yüz milyonlarca lira kazandığı tespit edildi.