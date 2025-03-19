Yeni evlenenlere kamu bankalarından müjde! Düşük faizli konut kredileri

Bankalar, yeni evli çiftlere yönelik özel konut kredisi kampanyalarını tanıttı. Başvuru sahibi ya da eşinin herhangi bir mülkiyeti yoksa ve yaş şartını karşılıyorsa, bu kampanyadan faydalanma olasılıkları daha yüksek.

ESNEK GERİ ÖDEME

Kampanyadan faydalanabilmek için çiftlerden en az birinin 35 yaşından küçük olması ve resmi nikâh tarihinin üzerinden 3 yıl geçmemiş olması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin herhangi bir mülkiyeti olmamalı ve bankanın belirlediği şartları karşılamalı. Hayat sigortası, DASK, konut sigortası ve belirli bankacılık hizmetlerinden yararlanma şartı da bulunuyor. Kredi kullanıcılarına aylık eşit taksitler, serbest ödeme planları veya 3 aya kadar ödemesiz seçenekler sunuluyor. Şu an en uygun konut kredisi faizi yüzde 2.55 olarak belirtildi. 1 milyon TL'lik kredi için 120 ay vadede aylık taksit 26 bin 806 TL olarak hesaplanıyor. Diğer bankalarda faiz oranları yüzde 2.59 civarında olup aylık taksit 27.162 TL'ye çıkabiliyor. Ek bankacılık şartları ise şu şekilde:

. Açık Hesap açılması ve en az üç otomatik ödeme talimatı verilmesi

. Halkbank kredi kartına sahip olunması veya mevcut bir kartın onaylanmış olması.

. İnternet/Mobil/Dialog bankacılığı üyeliğinin tamamlanması.

. Hayat Sigortası, DASK, Konut Sigortası yaptırılması.

. BES, Ferdi Kaza Sigortası, Sağlık Sigortası vb. ek sigorta ürünlerinden en az üçünün satın alınması.

. Hesaplı Bankacılık Masraf Paketi'ne sahip olunması.

FAİZ ORANI

Oran: Yüzde 2.55

Vade: 120 ay

1 milyon TL için aylık taksit: 26 bin 806 TL

Ödeme seçenekleri: Aylık eşit taksitli, serbest ödeme planlı veya 3 aya kadar ödemesiz dönemli seçenekler sunuluyor.