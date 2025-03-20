Balık avlama sporunda uluslararası kupa kazandılar

"SURFCASTİNG" adı verilen balık avlama sporunda uluslararası yarışmaya katılan Kürşad- Filiz Ergan çifti, Türkiye'ye bu daldaki ilk uluslararası kupayı kazandırmayı başardı. Doğa ile baş başa kalmak için kamp yaparken "surfcasting" adı verilen balık avlama sporuyla tanışan Kürşad-Filiz Ergan çifti, Fas'ta katıldıkları Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması'nda ikinci oldu ve Türkiye'ye bu spor dalındaki ilk kupaları kazandırdı. Ergan çifti, "Bayrağımızı dalgalandırmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜRŞAD Ergan, 16 yaşından beri kampa gittiğini, ilk başlarda sadece doğa ile baş başa kalıp, yürüyüşler, geziler yaptığını söyledi. Daha sonra kampçılığı, balıkçılık hobisi ile birleştirmeye karar verdiğini belirten Kürşad Ergan, dünyada bunun bir spor olarak nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığını araştırdığını ifade etti. Kürşad Ergan, kıyıdan açık denize doğru yapılan surfcasting sporunda özellikle sahilde, dalgaların vurduğu sığ sularda yaşayan balık türlerinin avlanmasıyla yapıldığını kaydetti.