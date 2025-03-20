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Ege Orman Vakfı'yla 15 milyon fidan yeşerdi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Ege Orman Vakfı’yla 15 milyon fidan yeşerdi
İZMİR'DE, 30 yıl önce kentin orman varlığını artırmak amacıyla kurulan Ege Orman Vakfı, geçen sürede bağışçılarla büyüyerek ülkenin her bölgesinde fidan dikimi yapan gönüllü bir vakıfa dönüştü. Vakıf "yeşil vatan" faaliyetlerini, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütüyor. Ağaçlandırmada en önemli rollerden birini bağışçılar üstleniyor. Doğaya önem veren düzenli bağışçıların desteği, ülkenin her yerinde yeşeriyor. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 2023'te ülkenin yedi bölgesine yüzer bin fidan dikilmesini sağlayan vakıf, kuruluşundan bu yana 14 milyon 500 binin üzerinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, yeşil bir gelecek için anlamlı izler bırakmayı istediklerini söyledi.
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