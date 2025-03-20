Son dakika: İnan Kıraç ile ilgili mahkemeden çarpıcı karar! Vasi atandı: Emine Alangoya ile evliliği iptal edilecek mi?

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan K��raç'ın, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesi ortalığı karıştırdı. Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, bu evliliğin iptal edilmesi için mahkemeye koşmuştu. Mahkeme, 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığını tespit etmek için Adli Tıp'tan rapor istedi.