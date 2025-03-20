Son dakika: İnan Kıraç ile ilgili mahkemeden çarpıcı karar! Vasi atandı: Emine Alangoya ile evliliği iptal edilecek mi?

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan K��raç'ın, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesi ortalığı karıştırdı. Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, bu evliliğin iptal edilmesi için mahkemeye koşmuştu. Mahkeme, 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığını tespit etmek için Adli Tıp'tan rapor istedi.
ADLİ TIP'TAN RAPOR GELDİ
İnan Kıraç, Adli Tıp Kurumu'nda heyet karşısına çıktı. Adli Tıp, incelemelerinin ardından kararını mahkemeye rapor halinde sundu. Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen heyet raporunda İnan Kıraç'ın soruların çoğuna cevap veremediği ifade edilmiş ve demans teşhisi konulmuştu.
GEÇİCİ OLARAK VASİ ATAMASI YAPILMIŞTI
İnan Kıraç'ın akli melekeleri ile ilgili teşhis sonrası avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin'i geçici vasi olarak atandı.
ADLİ TIP ÜST KURULU RAPORU ONAYLADI: VASİ ATANDI
İnan Kıraç'ın 'akli melekelerinin yerinde olmadığına' dair karar Adli Tıp Üst Kurulu tarafından da onandı. Rapor, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ulaştı. Mahkeme daha önce geçici vasi olarak atanan avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin'in kalıcı vasi olarak atanmasına hükmetti.
EVLİLİĞİ İPTAL OLACAK MI?
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Anadolu 2. Sulh Hukum Mahkemesi'nin bu kararıyla birlikte İnan Kıraç ve Emine Alangoya'nın evliliğinin iptalinin önü de açılmış oldu. Zira Anadolu 18. Aile Mahkemesi, bu kararı bekliyordu. Aile mahkemesi, evliliğin iptali davasının ikinci duruşmasını önümüzdeki günlerde görüşecek.