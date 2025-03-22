‘Bu yaz 7 milyon Rus turist gelecek’

Türk turizm sektörü yetkilileri, siyasi ve ekonomik gelişmelerdeki olumlu seyrin devam etmesiyle Rus turist sayısının 2025'te 7 milyonu geçmesini bekliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri, dünyanın en büyük turizm fuarlarından Moskova Uluslararası Turizm Fuarı (MITT) kapsamında soruları yanıtladı. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, 2025 yılına ilişkin Rus pazarına yönelik büyük beklentiler içerisinde olduklarını belirterek, Rus rublesinin bu yıl tüm dünya paraları karşısında değer kazandığını söyledi.

YÜZDE 10 ARTIŞ OLACAK

Türkiye'nin halihazırda fiyat ve kalite bakımından yüksek bir seviyede bulunduğunu vurgulayan Eker, "Bu nedenlerden dolayı Rus turistlerin Türkiye'yi geçtiğimiz yıla göre daha fazla tercih edeceğini düşünüyoruz" dedi. Eker, Türkiye ile Rusya arasındaki olumlu ilişkilere de değinerek, "Hem hükümetler bazında hem de acentalarımız, tur operatörlerimiz bazında ilişkilerimiz çok iyi. Ruslar Türkiye'yi, denizini, işletmesini, insanlarını çok seviyor. Yerel anlamda karşılıklı bir sevgi var. Tüm bunları, Rusya'nın geçen yıla göre Türkiye'ye çok daha fazla turist göndereceğinin göstergesi olarak yorumluyoruz" diye konuştu. Geçen yıl Türkiye'yi 6,5 milyondan fazla Rus turistin ziyaret ettiğini bildiren Eker, "Rus pazarı her zaman Türkiye'nin ilk üç pazarından bir tanesi olmuştur. Şu anda da lider pazar konumunda. Bu yıl en az yüzde 10 artışla 7 ile 7,5 milyon arasında turistin geleceğini düşünüyoruz. Bu yıl Rus pazarında 7 milyonu geçeriz" ifadelerini kullandı.