Bakan Bayraktar açıkladı: Sakarya Gaz Sahası’nda üretim 5 katına çıkacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen iftar programına katılan Bayraktar, Türkiye'nin genç nüfusu, büyüyen ekonomisiyle enerji talebinin arttığını, petrol ve doğal gaz talebinde son 23 yılda 3 kat artış yaşandığını ifade etti.



2016'da uygulamaya aldıkları Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak ve enerjide bağımsız bir ülke kurmak hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Bayraktar, "Enerjideki bağımsızlık meselesi bizim için bir milli güvenlik meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.



Petrol ve doğal gaz aramacılığında yabancı şirketlerle ortaklıkları bir kenara bıraktıklarını ve Türkiye'nin dünyanın en modern sismik ve sondaj arama gemilerine sahip bir ülke haline geldiğini anlatan Bayraktar, su yüzeyinden itibaren 12 kilometreye kadar sondaj yapma kabiliyetine sahip 4 gemi bulunduğunu bildirdi.