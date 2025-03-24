Altın fiyatları yükseldi mi? 24 Mart Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 678 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 693 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 480 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen altında 3 bin 23 dolardan işlem görüyor.