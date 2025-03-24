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Emeklilere müjde!

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerini bugünden itibaren ödemeye başladı. SSK kapsamında emekli olanlara 24, 25, 26 Mart, Bağ- Kur’dan emekli olanlara 27 Mart, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 28 Mart’ta ödeme yapılacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Emeklilere müjde!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detaylar paylaşıldı. Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart, 20, 21, 22'si olanlara 25 Mart, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek.

Emeklilere müjde!

Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.

FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak. TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

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