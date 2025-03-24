Kapıda vize uygulaması profesyonelleşiyor

Türk vatandaşları için Yunan adalarına kapıda vize uygulaması Nisan 2026 yılına kadar uzatıldı. Rodos, İstanköy, Sisam, Midilli, Sakız, Leros, Sömbeki, Limni, Kalimnos ve Kastelorizo olmak üzere 10 adanın bulunduğu listeye Patmos ve Semadirek adalarının da eklenerek, kapıda vizeyle ziyaret edilebilecek ada sayısı 12'ye çıktı.

Kıvanç Meriç, "Geçtiğimiz yıl 10 adayı en çok Türk vatandaşı ziyaret etti. Bu sene de bu sayının artacağını öngörüyoruz" dedi.

Uygulamanın başladığı Mart 2024'te itibaren 105 bin Türk vatandaşının Yunan adalarını ziyaret ettiğini dile getiren TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Geçtiğimiz yıl 10 adayı en çok Türk vatandaşı ziyaret etti. Bu sene de bu sayının artacağını öngörüyoruz. Çünkü kapıda vizeyle girilen ada sayısı arttı ve hizmet bu sene daha profesyonel olacak" dedi.

Kapı vizesi uygulamasının 31 Mart 2026 yılına kadar devam edeceğini dile getiren Meriç, "Geçen sene yapılan hatalar bu sene tekrarlanmayacaktır. Bu yıl kapı vizesinde memur sayısı artacak, vatandaşa daha kolay ve hızlı bir şekilde vize verilecek" diye konuştu.