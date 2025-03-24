Menemen’de 371 milyonluk satış

RESMİ Gazete'de yayımlanan ilana göre İzmir, Menemen Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 39 taşınmazı satışa çıkardı. Belediye yönetimi son olarak Süzbeyli, Tuzçullu Maltepe ve Seyrek mahallerinde kalan parsller vitrine çıkarıldı. Tarla ve arsa statüsündeki taşınmazların satışından en az 371 milyon 787 bin 830 TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Parsellerin tamamı ise birinci ve ikinci derece doğal SİT statüsünde kalıyor. Kapalı teklif usulü ile gerçekleşecek ihaleler 9-10 Nisan tarihlerinde Menemen Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak. Parseller daha önce de satışa çıkarılmış ancak talipli çıkmamıştı.