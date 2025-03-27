Elektrik üretimi ocakta yüzde 3 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ocak ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28,3'i doğal gaz santralleri, yüzde 25'i ithal kömür santralleri, yüzde 16,4'ü hidroelektrik santralleri, yüzde 10,8'i linyit santralleri, yüzde 10'u rüzgar santralleri ve yüzde 3,7'si jeotermal santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 29 milyon 449 bin 260 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 5,4 artarak 24 milyon 744 bin 757 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 41,1'i sanayi, yüzde 29,9'u mesken aboneler, yüzde 25,4'ü kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,5, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı ocakta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 50 milyon 781 bin 899'a ulaştı.

Bu dönemde Ocak 2024'e göre, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında 2,2 yükseliş görülürken, aydınlatma ve mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1 ve sanayi tüketicilerinin sayısında da yüzde 0,6 artış kaydedildi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 1,2 artarak 97 bin 505 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25,1'ini doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,5'ini barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,2'sini rüzgar santralleri, yüzde 10,7'sini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.