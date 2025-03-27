Emekli promosyonları yükseliyor

TEMMUZ ZAMMI ETKİLEYEBİLİR

TEMMUZ ayında en düşük emekli maaşının 16 bin TL ile 17 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu artışın, bankaların sunduğu promosyon miktarlarını da doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor. Mevcut verilerle, yüzde 15'lik bir fark, promosyon ödemelerini 31 bin 50 TL'ye çıkarabilir. Emeklilerin banka değişikliği yapabilmesi için 3 yıllık protokol süresi önemli. Ancak, emekliler cayma hakkını kullanarak istedikleri bankaya geçiş yapabilirler. Bu işlem, e-Devlet üzerinden veya ilgili banka şubesinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

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