Emekli promosyonları yükseliyor

Bayram ikramiyelerindeki artış sonrası emekliler, banka promosyonlarına yöneldi. Şu anda, bazı özel bankalar emeklilere 25 bin TL'ye kadar promosyon sunarken, dikkat çeken bir gelişme olarak Vakıfbank 27 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
Öte yandan konuyla ilgili olarak uzmanlar, SGK protokolü güncellenirse bu rakamların 30 bin TL'yi aşabileceğine dikkat çekiyor. Mart ayında SGK ile bankalar arasında yeni promosyon protokolü imzalanacağı bekleniyordu ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
GÜNCELLEME YAPILABİLİR
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu protokolün güncellenmesiyle promosyonların daha da artabileceğini belirtiyor. Yılmaz, özellikle 2025'in ilk yarısında enflasyon farkının promosyon rakamlarını 30 bin TL'yi aşmasına neden olabileceğini vurguluyor.
TEMMUZ ZAMMI ETKİLEYEBİLİR
TEMMUZ ayında en düşük emekli maaşının 16 bin TL ile 17 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu artışın, bankaların sunduğu promosyon miktarlarını da doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor. Mevcut verilerle, yüzde 15'lik bir fark, promosyon ödemelerini 31 bin 50 TL'ye çıkarabilir. Emeklilerin banka değişikliği yapabilmesi için 3 yıllık protokol süresi önemli. Ancak, emekliler cayma hakkını kullanarak istedikleri bankaya geçiş yapabilirler. Bu işlem, e-Devlet üzerinden veya ilgili banka şubesinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.