Ramazan bayramı turizmi canlandırdı

Her yıl 15 Nisan-1 Mayıs arası kapılarını açan turizm sektörü, bu yıl Ramazan Bayramı'yla birlikte sezona erken başlayacak. Okulların ara tatili ile birleşen bayram, turizm sektörüne yarayacak. Tatilde akraba ve memleket ziyaretleri dahil 20 milyon kişinin seyahat edeceği ve 120 milyar TL'lik bayram ekonomisinin oluşması bekleniyor. Bayram tatili 9 güne uzatılsa da yerli turist ortalama 3 gece-4 günlük tatili tercih ederken, son iki haftadır yoğun rezervasyon alan Antalya'da doluluk oranları yüzde 95'lere yaklaştı.

KAMPANYA DEVAM EDİYOR

Kış mevsiminde de açık olan turistik otellerdeki doluluk oranı yüzde 80 seviyesine çıktığı Ayvalık'ta ise bayram tatilinin başlamasıyla bu oranın yüzde 100 oranına ulaşması bekleniyor. Turizmin gözde merkezlerinden biri olan Bodrum'da da 300'e yakın otel bayramda yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak. Otellerin yanı sıra eğlence mekanları bayram süresi içerisinde kapılarını açarken, plaj işletmeleri de bayram ile birlikte sezonu açacak. Bodrum Otelciler Derneği(BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 9 günlük tatilin yaz sezonu öncesi motivasyon olduğunu, erken rezervasyon kampanyasının devam ettiğini söyledi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram döneminde otel doluluklarının yüzde 70'leri bulacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirlerarası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da tarifeli ek seferlerde kullanabileceğini açıkladı

DOLULUK ORANI YÜZDE 80

Kuzey Ege'nin önde gelen turizm merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ramazan Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlarla konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı... Cunda başta olmak üzere 22 adası, 17 kilometre uzunluğunda kumsala sahip Sarımsaklı plajları, Şeytan Sofrası, kırmızı mercanları, gastronomisi, kamp ve karavan turizmiyle Ayvalık'a, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklamasının ardından ilgi arttı.

FAHİŞ FİYATA 655,2 MİLYON TL CEZA

TİCARET Bakanlığı denetim birimlerince Ramazan ayı sürecinde yapılan denetimler sonucunda, haksız ve fahiş fiyat artışları için, mart ayında 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL, 2025 yılı ilk 3 ayı (ocak-mart) toplamında ise 655,2 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.Ticaret Bakanlığı, mart ayında ve yılın üç ayında yapılan denetim ve kesilen cezaları sıraladığı açıklamasında enflasyonla mücadele başta olmak üzere, haksız fiyat artışları, fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele edildiğini belirtti. Tüketicilerin menfaatlerini koruyarak ve iç piyasa dengesini de korumayı öncelikli hedefi olarak belirlediklerini aktarın Bakanlık, "Bu doğrultuda denetimlerimiz neticesinde uygulanması ön görülen maddi ve manevi bütün uygulamalar tavizsiz bir şekilde gerçekleştirilecektir." açıklamasında bulundu.

İKİ KİŞİLİK KONAKLAMA EN AZ 6 BİN 700 TL

ANTALYA: Her şey dahil oteller 6 bin 700 TL'den başlıyor, 5 yıldızlı otellerde ortalama fiyat 25 bin TL.

ÇEŞME: Butik bir otelde konaklama ortalama 7 bin TL. 5 yıldızlı otellerde ise ortalama 27 bin TL.

BODRUM: Her şey dahil otellerde konaklama 7 bin 500 TL'den başlıyor, 45 bin TL'yi kadar çıkıyor.

KAPADOKYA: Oteller yaklaşık 9 bin TL'den başlıyor, 90 bin TL'yi buluyor.