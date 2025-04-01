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Haberler Ekonomi Yapay zeka ile akılalmaz vurgun! Deepfake tuzağı ile 5 milyon TL dolandırdılar

Yapay zeka ile akılalmaz vurgun! Deepfake tuzağı ile 5 milyon TL dolandırdılar

Ankara'da faaliyet gösteren bir yazılım şirketi, yapay zeka ile oluşturulmuş bir bot müşteri tarafından dolandırıldı. Firma, yabancı müşterisinin talebi doğrultusunda özel bir e-ticaret altyapısı geliştirdi. Ancak proje tamamlandığında ödenmesi gereken 5 milyon TL gelmedi.

SABAH

Giriş Tarihi:

Yapay zeka ile akılalmaz vurgun! Deepfake tuzağı ile 5 milyon TL dolandırdılar

Yapay zekâ teknolojisi o kadar hızlı ilerledi ki, neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Artık pek çok alanda yapay zekânın kolaylaştırıcı ve yön gösterici özelliklerinden faydalanıyor. Ancak yapay zekâyı suç aracı olarak kullanmak isteyenler de boş durmuyor. Çeşitli yöntemlerle yapay zekâ teknolojileri dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıyor. Yapay zeka üzerinden dolandırılma vakaları Türkiye'de de baş göstermeye başladı. Ankara'da faaliyet gösteren, 17 kişilik kadrosuyla özel yazılım çözümleri sunan bir KOBİ yapay zeka ile oluşturulmuş bir bot müşteri tarafından dolandırıldı.

Yapay zeka ile akılalmaz vurgun! Deepfake tuzağı ile 5 milyon TL dolandırdılar

ZOOM TOPLANTISI YAPTILAR
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, Ankara'da faaliyet gösteren KOBİ, Avrupa merkezli gibi görünen "AlverraTech" adlı müşteriyle ilk kez geçen yıl aralık ayında tanıştı. İngiltere merkezli bir teknoloji firmasının adıyla eşleşen bir domain, özenle hazırlanmış bir web sitesi, hatta şirketin CEO'sunun LinkedIn sayfası dahi vardı. İlk temas bir e-posta ile başladı. Ardından zoom toplantıları yapıldı. Karşılarındaki kişi pürüzsüz İngilizcesi ve net kamera görüntüsüyle ikna ediciydi. Şirkette soyadı 'Kara' olan Türk asıllı bir İngiliz vatandaşı olduğunu söyleyen yönetici de zoom'a katılarak kusursuz Türkçesi ile konuştu.

Yapay zeka ile akılalmaz vurgun! Deepfake tuzağı ile 5 milyon TL dolandırdılar

5 MİLYON TL KAYIP
Ankaralı firma, yabancı müşterisinin talebi doğrultusunda özel bir e-ticaret altyapısı geliştirdi. Zoom'da görüntülü görüştüler, şirket tescil belgeleri paylaşıldı, sözleşmeler imzalandı, proje teslim edildi. Proje tamamlandığında teslim edilen hizmetin bedeli 5 milyon TL idi. Bu sistem, blockchain destekli stok yönetiminden, yapay zekâ ile çalışan müşteri segmentasyonuna kadar birçok özgün modül içeriyordu. Ancak ne ödeme geldi ne de geri dönüş...

Yapay zeka ile akılalmaz vurgun! Deepfake tuzağı ile 5 milyon TL dolandırdılar

ÇİN'DEN SİPARİŞ VERİYORLAR
Bu olay Türkiye'de bir ilk gibi görünse de son dönemde benzer şikâyetlerin hızla arttığı belirtiliyor. Özellikle Çin merkezli ihracat ve ithalat operasyonları üzerinden, sahte firmalarla yapılan yazışmalarda yapay zeka varlıklarının devreye girdiği pek çok vaka raporlandı. Siber güvenlik uzmanlarına göre, bu saldırılar artık organize yapılar tarafından yürütülüyor.

Yapay zeka ile akılalmaz vurgun! Deepfake tuzağı ile 5 milyon TL dolandırdılar

Yapay zeka tarafından dolandırılan Ankaralı KOBİ'nin yöneticisi SABAH'a şunları anlattı: "O kadar profesyonel ilerlediler ki, sözleşmeler imzalandı, demo sunumları yapıldı, kaynak kodlarını teslim ettik. Avukatlarıyla yazıştık, yatırımcı sunumları için özel raporlar istediler. Her şey kusursuzdu. Ama aslında sahteymiş. Biz daha sonra elimizdeki zoom kayıtlarını bilişim suçlarına teslim ettik. Onlar analiz ettiklerinde bize görüntülerin deepfake teknolojisi ile oluşturulduğunu ifade ettiler."

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