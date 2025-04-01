Yapay zeka ile akılalmaz vurgun! Deepfake tuzağı ile 5 milyon TL dolandırdılar

ZOOM TOPLANTISI YAPTILAR

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, Ankara'da faaliyet gösteren KOBİ, Avrupa merkezli gibi görünen "AlverraTech" adlı müşteriyle ilk kez geçen yıl aralık ayında tanıştı. İngiltere merkezli bir teknoloji firmasının adıyla eşleşen bir domain, özenle hazırlanmış bir web sitesi, hatta şirketin CEO'sunun LinkedIn sayfası dahi vardı. İlk temas bir e-posta ile başladı. Ardından zoom toplantıları yapıldı. Karşılarındaki kişi pürüzsüz İngilizcesi ve net kamera görüntüsüyle ikna ediciydi. Şirkette soyadı 'Kara' olan Türk asıllı bir İngiliz vatandaşı olduğunu söyleyen yönetici de zoom'a katılarak kusursuz Türkçesi ile konuştu.