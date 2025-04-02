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Haberler Ekonomi Son dakika: Emekliye bayram ikramiyesinde fark ödeme tarihi belli oldu

Son dakika: Emekliye bayram ikramiyesinde fark ödeme tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesinin kalan 1000 TL tutarındaki fark ödemesi için SGK'dan açıklama geldi. Peki emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ

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Son dakika haberleri... Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Bayram öncesi 3 bin TL tutarındaki ikramiyesini alan milyonlarca emekli kalan bin TL fark ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyordu. SGK beklenen açıklamayı yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri farkının ödeneceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." denildi.

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