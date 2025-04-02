Son dakika: Emekliye bayram ikramiyesinde fark ödeme tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Bayram öncesi 3 bin TL tutarındaki ikramiyesini alan milyonlarca emekli kalan bin TL fark ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyordu. SGK beklenen açıklamayı yaptı.