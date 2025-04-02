Son dakika: Emekliye bayram ikramiyesinde fark ödeme tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Bayram öncesi 3 bin TL tutarındaki ikramiyesini alan milyonlarca emekli kalan bin TL fark ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyordu. SGK beklenen açıklamayı yaptı.
Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri farkının ödeneceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." denildi.