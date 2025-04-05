Bakü’de enerji zirvesi: Türkiye hedef büyüttü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Gaz Koridoru Projesi'nin dünyanın dört bir yanındaki bölgesel yeşil enerji koridorlarının en büyük örneklerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bayraktar, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'nin, bu bağlamda ortaklık ve işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti: "İşbirliğimize temiz enerji projelerini de ekleme fırsatımız bulunuyor. Son 10 yılda, Türkiye, doğal gaz arz güvenliğini artırmak için bir dizi altyapı projesi geliştirerek önemli adımlar attı. Yeniden gazlaştırma terminallerine yaptığı yatırımların yanı sıra iletim ve depolama kapasitesi sayesinde Türkiye, şu anda gaz ihtiyacının yarısını sıvılaştırılmış formda ithal ediyor. Ayrıca, önümüzdeki beş yıl içinde 12 milyar metreküpe ulaşmayı hedefliyoruz. Diğer bir önemli adım da Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin tam olarak kullanılması ve enerji tarafında yeni bir girişimin kurulmasını içeriyor."

BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Bakan Bayraktar, ortak ülkelerin projeyi geliştirmek için birlikte çalıştığını belirterek "Bu proje, enerji koridorlarının en büyük örneklerinden biri" değerlendirmesinde bulundu.