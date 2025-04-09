Trafik sigortasının bilançosu ağır! Muallakta sakatlık detayı

Sigortacılar, 2024 yılında, trafik sigortasından, 2 milyon 504 bin kişiye, eksper ve masraflar da dahil toplam 91 milyar TL tazminat ödemesi yaptı. Sigorta şirketleri geçen yıl trafik sigortası satışından 161 milyar TL prim topladı. Ödenen tazminatların kırılımına bakıldığında sadece sigortalılar ve mağdurlar için (eksper ve masraf ödemeleri hariç) 2.2 milyon kişiye, 64 milyar TL maddi tazminat ödendi. Aynı şekilde trafik kazasında vefat eden 64 bin kişi için de 4.4 milyar TL vefat tazminatı ödendi.

Kazalarda sakat kalan 119 bin 605 kişi için de 11.9 milyar TL sakatlık tazminatı ödendi. Sigortacılar, geçen yıl, 27 bin kişinin de tedavi masrafları için toplam 248.9 milyon TL ödeme yaptı. Maddi, manevi olmak üzere 2024 yılında sigorta şirketlerinin mağdurlar dahil eksper ödemeleri ve masraflarla birlikte toplam ödediği tazminat tutarı 91 milyar TL'yi geçti.