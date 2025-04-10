Altının gramı 3 bin 716 liradan işlem gördü

ALTININ gramı, dün güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 716 liradan işlem görüyor. Geçtiğimiz gün, dolar/TL'deki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 3 bin 638 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı ise dün yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 2,1 artışla 3 bin 716 lira seviyesini buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 270 liradan satıldı. Altının ons fiyatı, önceki kapanışının yüzde 2 üzerinde 3 bin 41 dolar seviyesini buldu. ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.