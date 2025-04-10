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Haberler Ekonomi ASELSAN’dan 158.6 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN’dan 158.6 milyon dolarlık sözleşme

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

ASELSAN’dan 158.6 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını açıkladı. ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu. Açıklamada, "ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.
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