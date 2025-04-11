Altın fiyatları rekora koşuyor

ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerindeki artış, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine yol açtı. Bu durum, spot altın fiyatlarında dün sabah itibarıyla yüzde 1,3'lük bir yükselişe neden oldu. Ons altın, 3.131 dolara kadar çıktı. Türkiye'de de gram altın fiyatı yükseliş gösterdi .Gram altın, yeni güne yüzde 1,4'lük bir artışla başladı, 3.817 lira seviyesinden işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisini yüzde 104'ten yüzde 125'e çıkaracağını açıkladı. Bu hamle, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının daha da alevlenlenmesine neden oldu. Buna karşın Trump, diğer bazı ülkelere uygulanan yeni tarifeleri geçici olarak askıya aldı.

BORSA DA YÜKSELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından ons altın yeni güne yüzde 1,3'ü aşan kazançlarla başladı. Ons altının fiyatı 3 bin 131 dolara kadar ulaşırken, rekor olan 3 bin 167 dolara ise hızla yaklaşıyor. ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından altının gram fiyatı da yükseliyor. Gram altın fiyatı yeni güne yüzde 1,4'lük yükselişle başlarken 3 bin 817 lira seviyesinde işlem görüyor. Öte yandan dün günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 218,28 puan ve yüzde 2,35 artışla 9.493,78 puana yükseldi.